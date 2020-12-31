Pakistan'daki rikşa şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Pakistan'daki rikşa şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:48
Pakistan'daki rikşa şoförleri AA'nın

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde "rikşa" (taksi) olarak kullanılan üç tekerlekli triportör şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde "rikşa" (taksi) olarak kullanılan üç tekerlekli triportör şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkentin sınırındaki Ravalpindi'de rikşa şoförlüğü yapan Civan Abbas, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" fotoğrafları için oy kullandı.

Şoför Mazhar Ali, spor ve haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Rodeo gösterisi" ile "Çatışmanın ortasında" ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğraflarını oyladı.

Naim Ahmed ise seçimini haber kategorisinde Houssam Shbaro'nun "Lübnan'da patlama", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" ve yaşam kategorisinde Dante Diosina Jr'nin "Filipinler'de yanardağ patlaması" fotoğraflarından yana yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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