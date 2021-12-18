Pakistan'daki patlamaya ait görüntüler ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'daki patlamaya ait görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir banka şubesinde meydana gelen doğal gaz boru hattındaki patlamaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir banka şubesinde meydana gelen doğal gaz boru hattındaki patlamaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamadaki can kaybı 17'ye yükseldi.

Pakistan'ın Sind eyaletinde yer alan Karaçi kentindeki Paracha Chowk bölgesinde bulunan Shershah Mahallesi'nde ülkenin en büyük kredi kuruluşlarından olan Habib Bank'a ait bir şubede patlama meydana gelmişti. Patlamadaki can kaybı 15'den 17'ye yükselirken, patlamaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, yeraltında meydana gelen patlamanın şiddetiyle banka şubesinin yakınındaki akaryakıt istasyonunda yerden dumanları yükseldiği ve çevredeki insanların panik halinde uzaklaştığı görüldü.

Patlamanın etkisiyle enkaza dönen banka şubesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer patlamanın terörle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını ifade etti.

Sindh Sanayi Ticaret Bölgesi içinde yer alan bankanın yanında bulunan bir benzin istasyonu ve şubenin yakınlarına park edilmiş çok sayıda araçta patlamada ağır hasar görmüş, 16 kişi de yaralanmıştı.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'daki patlamaya ait görüntüler ortaya çıktı

Pakistan'daki patlamaya ait görüntüler ortaya çıktı

Pakistan'daki patlamaya ait görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title