Pakistan'daki patlamada yaralanan AA muhabiri Bilek'e Samsunspor forması hediye edildi
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Pakistan'daki patlamada yaralanan AA muhabiri Bilek'e Samsunspor forması hediye edildi

Pakistan'daki patlamada yaralanan AA muhabiri Bilek'e Samsunspor forması hediye edildi
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada elinden yaralanan Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğünde görevli muhabir Recep Bilek'e Yılport Samsunspor forması hediye etti.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada elinden yaralanan Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğünde görevli muhabir Recep Bilek'e Yılport Samsunspor forması hediye etti.

Çakır, yönetim kurulu üyeleri ve spor muhabirleri, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Yılport Samsunspor - Ankaraspor maçının devre arasında AA muhabirine Bilek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çakır ve beraberindekiler, Bilek'e adı ve soyadının yazılı olduğu 55 numaralı Yılport Samsunpor forması verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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