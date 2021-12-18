Pakistan'daki patlamada can kaybı 15'e yükseldi

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir banka şubesinde meydana gelen doğal gaz boru hattındaki patlamada can kaybı 15'e, yaralı sayısı ise 16'ya yükseldi.

Pakistan'ın Sind eyaletinde yer alan Karaçi kentindeki Paracha Chowk bölgesinde bulunan Shershah mahallesinde ülkenin en büyük kredi kuruluşu olan Habib Bank şubesinde doğal gaz patlaması meydana gelmişti. Karaçi şehir yönetiminden üst düzey yetkili Murtaza Wahab sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının 12'den 15'e, yaralı sayısının ise 12'den 16'ya yükseldiğini ifade ederek, "Şimdiye kadar 15 kişi öldü ve 16 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kıdemli polis memuru Sarfaraz Nawaz gazetecilere verdiği demeçte, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini aktararak, binanın kanalizasyon hattı üzerine inşa edildiğini belirtti. Nawaz, "Patlayıcı ekiplerimiz patlamanın niteliğini belirlemeye çalışıyor, ancak görünüşe göre yapı bir kanalizasyon üzerine inşa edilmiş ve gaz muhtemel bir neden olabilir" dedi.

Habib Bank tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, patlama nedeniyle söz konusu şubede can ve mal kaybı meydana geldiği aktarılarak, "Acılı ailelerin yanındayız" ifadelerini yer verildi.

Görgü tanıkları, bina enkazı altında kalan çok sayıda kişinin olduğunu ifade ederken, enkazı kaldırmak ve mahsur kalanları kurtarmak için 2 kepçe olay yerine çağırıldı. Sindh Sanayi Ticaret Bölgesi içinde yer alan bankanın yanında bulunan bir benzin istasyonu ve şubenin yakınlarına park edilmiş çok sayıda araçta patlamada ağır hasar gördü.

(İHA)