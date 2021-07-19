Pakistan'daki otobüs kazasında ölü sayısı 33'e yükseldi
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Pakistan'daki otobüs kazasında ölü sayısı 33'e yükseldi

Pakistan'daki otobüs kazasında ölü sayısı 33'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pakistan'da yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Pakistan'da yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Pakistan'da Pencap eyaletinin Dera Ghazi Khan kentinde bir yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada bilanço arttı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısın 33'e yükselirken yaralı sayısı 40 oldu. Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kurtarma Ekibi Sorumlusu Sher Khan, hayatını kaybedenler arasında otobüs şoförünün de olduğunu doğruladı. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken Polis Hassan Javed, kazanın nedeninin henüz net olmadığını açıkladı. Resmi sosyal medya hesabında açıklama yapan Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, "Trafik kurallarının çiğnenmesinin ölümcül olduğunu ne zaman anlayacağız?" ifadelerini kullandı. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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