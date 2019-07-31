Pakistan'daki kanal kapatmalar 'muhalif sesler susturuluyor' eleştirilerini alevlendirdi

Pakistan'da muhalif partiler Başbakan İmran Han'ı kendisini eleştirenlerin televizyonlarda yer almaması için yayıncılara baskı uygulamakla suçladı.

Geçtiğimiz günlerde ülkede bazı televizyon kanallarının yayınları durdurulmuş, muhalif gösterilerle basın toplantıları görsel medyada yer bulmamıştı. Euronews.com'da Görüntüle