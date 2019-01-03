Pakistan'daki Fetö Okulları Türkiye'ye Devredildi

PAKİSTAN Yüksek Mahkemesi'nin talimatıyla Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ'nün Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının yönetimini devraldı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 28 Aralık'ta, ülkede terör örgütü ilan edilen FETÖ'ye ait Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi kararı almıştı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından alınan kararın ardından, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaları temel alan yeni yönetim, iki ülke arasında uzun geçmişe sahip iyi ilişkilerin en yeni sayfasını teşkil etmeye başlandığını duyurdu.

Kısa süre içinde eğitim kalitesinde artış sağlanarak Pakistan ve Türkiye arasındaki eğitim işbirliğinin daha ileri seviyelere taşınması için çalışmalara başlayan Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı olarak 33 ülkede okulları bulunan, Amerika, Avustralya, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında on binlerce öğrenciye hizmet veren bir kurum olduklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı olarak hizmet veren Vakfın, Pakistan'daki faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Akgün "Yurt dışındaki FETÖ okulları vatandaşlarımızın, halkımızın maddi ve manevi destekleriyle ortaya çıkarılan kurumlar olduğuna inanıyoruz. Bunların işletilmesinin de yine halkımızın ve devletimizin eli ile olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye adına çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Devredilmesi ve vakfımız tarafından bu işin devam ettirilmesi noktasında muhataplarımıza taleplerimizi ilettik. Muhataplarımız da taleplerimiz uygun gördü ve bize bu okulları devrettiler" dedi.

Maarif Vakfı olarak yurt dışında FETÖ'nün yapmış olduğu tahribatları ortadan kaldırmak ve Türkiye kültürü ile kimliğini oradaki kardeş, dost ülkelere ve evlatlarına ulaştırma hedefinde olduklarını söyleyen Akgün, "Gerçekten Maarif Vakfı'na devredilen bu okullar iyi insan, güzel insan, değerli ve ahlaklı insan yetiştirme felsefesinin uygulandığı, Türkiye'nin yurt dışına açılan penceresi haline gelecek. ve gerçekten oralarda ilim öğreteceğiz. Buradan mezun olan kardeşlerimize Türkiye'de kucak açacağız. Burslar vermek suretiyle bütün dünyada Türkiye'nin açılan bir penceresi, açılan bir yüzü olmak suretiyle dost ve kardeş ülkelerle kaynaşarak onların eğitim-öğretim faaliyetlerine bir nebze katkı sağlamak temel amacımızdır. Bu çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bir hedef var. Birleşmiş Milletlere kayıtlı 193 ülkede kısa süre içerisinde var olmak ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek. Bizim faaliyet alanımız sadece eğitim öğretim değil aynı zamanda kültür merkezleri kurmak, sportif tesisleri kurabilmek. ve yurt ve imkanı da sağlayabiliyoruz. İnşallah Bunları en kısa sürede gerçekleştirmek hedefimizdir. Bu yeni dönemin kardeş Pakistan ve Türkiye halkları için yeni ve güzel bir sayfa olmasını temenni ederiz" şeklinde konuştu. - Pakistan

Kaynak: DHA