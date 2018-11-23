Pakistan'daki Çin Konsolosluğuna Düzenlenen Saldırıda Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi
Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu'na düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Gerçekleştirilen terör saldırısını ise B elucistan bölgesinde Çin'in projelerine karşı çıkan ayrılıkçı bir direniş örgütü olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü üstlendi.
Patlayıcı ve silahların kullanıldığı olayda 3 saldırgan polis tarafından öldürülmüştü. Görgü tanıkları ise olay öncesinde patlama ve silah sesleri duyduklarını söylemişti. - KARAÇİ