Pakistan'daki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
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Pakistan'daki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Pakistan'daki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kamyonete düzenlenen el bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıktı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kamyonete düzenlenen el bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, içinde düğünden dönen yaklaşık 20 kişinin bulunduğu kamyonete saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırganların kamyoneti takip ettiği ve el bombası attığı belirtiliyor.

Yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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