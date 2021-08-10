Pakistan daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayı reddetti
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Pakistan daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayı reddetti

Pakistan daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayı reddetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, ülkesinin daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayacağını söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, ülkesinin daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayacağını söyledi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf, başkent İslamabad'da yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin 3 milyonun üzerinde Afgan mülteciye ev sahipliğini yaptığını anımsatarak, Pakistan'ın ekonomik durumunun daha fazlasını kabul etmeye izin vermediğini ifade etti.

Yusuf, mülteci dalgası ile karşılaşmaları halinde sınır bölgelerindeki halkın bunu hoş karşılamayacağını vurgulayarak, yerel ekonomilerinin bu durumu daha fazla kaldıramayacağını ve ülkesinin yeni Afgan mülteciler için sınır kapılarını açmayacağını dile getirdi.

Afgan güvenlik güçlerine 3 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığına ve Taliban'ın Afganistan'da büyük bir direnişle karşılaşmadan ilerlediğine değinen Yusuf, bir tarafta iyi ekipmanlı ve eğitilmiş askerlerin olduğunu diğer tarafta ise silah, havan ve roketlerin bulunduğunu hatırlattı ve bunu anlamadığını söyledi.

Taliban'ın "güvenli cennete ihtiyacı yok" vurgusu

Yusuf, ülkesine yönelik Taliban'ın "güvenli cenneti" olduğuna yönelik iddialara cevap vererek, Taliban'ın Afganistan'da yüzde 50-70 bir alanı kontrol ettiğini ve onların herhangi bir "güvenli cennete" ihtiyaçlarının olmadığını belirtti.

Pakistan'ın verdiği tüm kurbanlara rağmen "günah keçisi" yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Yusuf, barış için siyasi uzlaşı gerektiğini vurguladı.

Yusuf, ABD'nin tarafları bir araya getirme rolünü üstlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, ABD olmadan bunun mümkün olmayacağını kaydetti.

Gelecek 6 ay Afganistan için önemli

Hindistan ve diğer düşman istihbarat kurumlarının Pakistan'da terör suçu işlediklerini savunan Yusuf, daha fazla sessiz kalmayacaklarını ve yakın zamanda ülkede gerçekleşen son terör olaylarıyla ilgili kapsamlı bir dosyayı kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Yusuf, önlerindeki 6 ayın Afganistan'ın geleceği için çok önemli olduğunu anımsatarak, tüm ülkelerin siyasi uzlaşı için elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.

Pakistan için en kötü senaryo uzun süren bir çatışma

Pakistan'ın Taliban'ın müzakerelere dönmesi için elinden geleni yaptığını dile getiren Yusuf, Taliban'ın ülkede kontrol ettiği bölgelerin sayısının artmasının İslamabad'ın elini zayıflattığını ifade etti.

Öte yandan Yusuf, Pakistan için en kötü senaryonun Afganistan'da uzun sürecek bir çatışma olduğuna ve böyle bir çatışmanın Pakistan'a da sıçrayacağına dikkati çekti.

Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad'ı Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.

Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Pakistan daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayı reddetti
Pakistan daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayı reddetti
Pakistan daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayı reddetti
Pakistan daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayı reddetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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