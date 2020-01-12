Pakistan'da zirai ilaçlama uçağı düştü: 2 ölü
Pakistan'da bir tarım arazisinde zirai ilaçlama yapan uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
12.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:22
Pakistan'da bir tarım arazisinde zirai ilaçlama yapan uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Sadiqabad bölgesinde tarım arazisinde zirai ilaçlama yapan uçak düştü. Kazada uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı. - İSLAMABAD
Kaynak: İHA
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