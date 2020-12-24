Pakistan'da zehirli gaz sızıntısı şüphesi: 4 ölü
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Pakistan'da zehirli gaz sızıntısı şüphesi: 4 ölü

24.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:44
Pakistan'da zehirli gaz sızıntısı şüphesi: 4 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde içeriği belli olmayan zehirli gaz sızıntısından kaynaklandığı ileri sürülen olayda, 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi tedavi altına alındı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde içeriği belli olmayan zehirli gaz sızıntısından kaynaklandığı ileri sürülen olayda, 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi tedavi altına alındı.

???????Dawn gazetesindeki habere göre, Karaçi'nin Keamari Mahallesinde çok sayıda kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

İçeriği belirlenemeyen zehirli gaz sızıntısı sebebiyle şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 18 kişinin kaldırıldıkları hastanede tedavileri sürüyor.

Öte yandan, Dr. Ziyauddin Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin gösterdiği belirtilerin şubatta meydana gelen olayla benzerlik taşıdığı kaydedildi.

Şubatta, aynı mahallede 14 kişi içeriği belirlenemeyen gaz sızıntısı sebebiyle yaşamını yitirmişti. Bölgedeki hastanelere 250'nin üzerinde kişi başvurmuştu.

Karaçi Üniversitesi Uluslararası Kimya ve Biyoloji Bilimleri Merkezinden (ICCBS) yapılan açıklamada, ölümlere "soya fasulyesi tozunun" neden olabileceği öne sürülmüştü. Ancak bu iddia farklı uzmanlar ve yetkililerce reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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