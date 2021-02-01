Son dakika! İSLAMABAD - Pakistan'da yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika! İSLAMABAD - Pakistan'da yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

01.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:46

Son dakika haberleri: Pakistan'ın Karaçi şehrinde karşılaşma sırasında yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde karşılaşma sırasında yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Karaçi merkezli Pakistan Boks Kurulu tarafından düzenlenen müsabakalar kapsamında Muhammed Aslam ile rakibi Muhammed Vali ringde karşı karşıya geldi.

Maç sırasında rakibine baskı uygularken yüzüne kontra yumruk alarak yere yığılan 33 yaşındaki Aslam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pakistan Boks Federasyonu (PBF) Genel Sekreteri Nasir Tung, yaptığı açıklamada, boks müsabakalarını düzenleyen kurumun kendileriyle bir bağının olmadığını ve federasyondan herhangi bir onay alınmadığını söyledi.

Tung, söz konusu organizasyonu yasa dışı olarak nitelendirerek olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Son dakika! İSLAMABAD - Pakistan'da yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! İSLAMABAD - Pakistan'da yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! İSLAMABAD - Pakistan'da yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! İSLAMABAD - Pakistan'da yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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