Pakistan'da yolcu uçağı düştü
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Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) PK 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi uçuşunu yapan yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

Pakistan'da yolcu uçağı düştü
22.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:39

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) PK 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi uçuşunu yapan yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

PIA Sözcüsü Abdullah Hafız, yaptığı açıklamada, Airbus A320 model uçağın 90 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla Lahor'dan havalandığını ve Karaçi Havalimanı yakınlarındaki Model Colony adındaki yerleşim alanına düştüğünü bildirdi.

Daha önce Karaçi Belediye Başkanı'nın uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini açıklamasına karşın Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı düşen uçaktan şu ana kadar 3 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu.

Kaza alanından yolcu mu, mahalle sakini mi henüz belirlenmeyen 37 cenaze çıkarıldığını açıklayan Bakanlık Basın Danışmanı Miran Yusuf, kurtulanlardan birinin uçak yolcularından Bank of Punjab Genel Müdürü Zafer Mesud olduğunu söyledi.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgeye askeri acil müdahale ekiplerinin gönderildiği ve kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi. Kazanın boyutunun gözlemlenmesi için askeri bir helikopterin havalandığı da belirtildi.

Ayrıca Ravalpindi kendinden arama-kurtarma ve rehabilitasyon ekibinin gönderildiğini açıklayan Pakistan ordusu, kaza sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü, askeri ambulansların da bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu.

"Kimlik belirleme çalışmaları sürüyor"

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanı Azra Peçuho ise bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildiğini söyledi. Peçuho, açıklama yaptığı Jinnah Eğitim ve Araştırma Merkezinde 11 cenaze ile 6 yaralı getirildiğini ifade etti.

Yaralıların ikisinin durumunun stabil olduğunu ikisinde ise yanıklar bulunduğunu kaydeden Peçuho, "Şu ana kadar gelen ölü ve yaralıların kaçının uçaktan, kaçının yerleşim yerinden olduğunu bilmiyoruz. Tüm hastaneleri tek tek dolaşıyorum. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alarm halindeydik şimdi de ameliyathanelerde alarma geçtik. Tüm çalışanlarımız şu an hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleme ve ailelerini bilgilendirme çalışmalarına yoğunlaşmış durumda" dedi.

Ülkede gönüllü ambulans hizmetleri veren Edhi Vakfı da kaza alanında yaptıkları çalışmada şu ana kadar 13 yolcunun cesedine ulaştıklarını, bölgede yaşayan 30 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"Pilot son olarak teknik arıza olduğunu söyledi"

PIA Genel Müdürü Arşad Malik, paylaştığı görüntülü mesajda, kazanın teknik bir sorun nedeniyle yaşanma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Pilottan son duyduğumuz söz teknik bir arıza olduğu yönündeydi." dedi.

Kuleden uçağın inebileceği yönünde gelen çağrının son çağrı olduğunu kaydeden Malik, "İki pist de inişe hazırdı ve kuleden inebileceği bilgisi gelmişti ancak pilot bir tur attıktan sonra inmek istemiş. Şu an teknik arızanın ne olduğunu bilmiyoruz ancak soruşturmamız sürüyor." diye konuştu.

Uçakla kule arasında yaşanan görüşmenin kaydı da paylaşıldı. Kuleden hemen iniş izni isteyen pilotun "Motoru kaybettik." dediği duyulurken kuleden "Gövde üzerine iniş izninizi teyit edin." cevabı geliyor.

Kayıt pilotun yaptığı "Mayday" (İmdat) çağrısıyla sona eriyor.

Karaçi'nin bağlı bulunduğu Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail de yaptığı açıklamada uçağın yerleşim alanına düşmesi nedeniyle korkutucu boyutta ölü ve yaralı sayısıyla karşılaşmaktan endişe ettiğini belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Yerel basın, Mesud ile birlikte 24 News Program Direktörü Ansar Nakvi gibi isimlerin de bulunduğu uçakta bir yabancı yolcunun da olduğu bilgisini paylaştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da Twitter'dan yaptığı açıklamada, kurtarma ekipleri ve PIA yetkilileriyle irtibat halinde gelişmeleri takip ettiğini belirterek kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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