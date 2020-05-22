Pakistan'da yolcu uçağı düştü
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Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait yolcu uçağı, Karaçi kentindeki havalimanı yakınlarında, yerleşim yerlerine düştü.

Pakistan'da yolcu uçağı düştü
22.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:05

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait yolcu uçağı, Karaçi kentindeki havalimanı yakınlarında, yerleşim yerlerine düştü.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A-320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentindeki havalimanı yakınlarında, yerleşim yerine düştü. Yerel medya, uçakta 90 yolcunun, 8 mürettebatın bulunduğunu duyurdu. Kazadan kurtulan olup olmadığının henüz bilinmediği aktarıldı. Öte yandan, uçağın düştüğü noktaya çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği bildirildi. PIA Sözcüsü Abdullah Hafeez, "Şu anda bir şey söylemek için erken. Dualarım ailelerle birlikte. Şeffaf bir şekilde bilgi paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN ORDUSU DA BÖLGEYE SEVK EDİLDİPakistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler'den (ISPR) yapılan açıklamada, Ordu Hızlı Tepki Gücü'nün kaza noktasına gönderildiği ve kurtarma çalışmalarına katılacağı belirtildi.KARAÇİ'DEKİ HASTANELERDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Pakistan Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaza sonrası Karaçi kentindeki tüm hastanelerde acil durum ilan edildiği duyuruldu.

Kaynak: DHA

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