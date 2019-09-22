Pakistan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 26 ölü

Pakistan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 26 ölü

Pakistan'ın Gilgit Baltistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti.

22.09.2019 10:38
Pakistan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 26 ölü

Pakistan'ın Gilgit Baltistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti.

Gilgit Baltistan'ın Skardu kentinden Pencap eyaletinin Ravalpindi kentine giden otobüsün şoförü, 4 bin 173 metre yüksekliğindeki Babusar Geçidi'ne çıktığı sırada kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kazada 26 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Babusar Geçidi, Gilgit Baltistan'ı Pakistan'ın diğer eyaletlerine bağlayan en kısa yol olma özelliğine sahip.

Kaynak: AA
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