Pakistan'da yolcu otobüsü aşırı hız nedeniyle devrildi: 18 ölü
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Pakistan'da yolcu otobüsü aşırı hız nedeniyle devrildi: 18 ölü

Pakistan'da yolcu otobüsü aşırı hız nedeniyle devrildi: 18 ölü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız sebebiyle devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız sebebiyle devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Kuzdar bölgesinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız nedeniyle devrildiğini belirtti.

Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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