Son dakika haberleri: Pakistan'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 30 yaralı
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Son dakika haberleri: Pakistan'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 30 yaralı

24.12.2020 23:56 | Son Güncelleme: 25.12.2020 00:11

Son dakika haberleri: Pakistan'ın Pencap eyaletinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki M-3 Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle 20'den fazla araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından otoyol trafiğe kapatıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri: Pakistan'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 30 yaralı
Son dakika haberleri: Pakistan'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 30 yaralı
Son dakika haberleri: Pakistan'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 30 yaralı
Son dakika haberleri: Pakistan'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 30 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

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