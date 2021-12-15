- Pakistan'da Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı - Haberler
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- Pakistan'da Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı

- Pakistan'da Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı
İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da yoğun sis hava ulaşımını aksattı Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken hava ulaşımı da aksadı.

- Pakistan'da yoğun sis hava ulaşımını aksattı

LAHOR - Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken hava ulaşımı da aksadı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan siz hayatı olumsuz etkiliyor. Uluslararası Allama İkbal Havalimanı'nda görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi sonucu hava ulaşımı aksadı. Lahor'da bulunan Allama İkbal Havalimanı'nda bugün yurtdışı ve yurtiçi seferlerin çoğunun iptal edildiği ve yolcuların zor durumda kaldıkları belirtildi.

Öte yandan Riyad ve İstanbul'dan Lahor'a giden seferler 8 saatlik bir gecikme yaşarken, Cidde ve Dubai'den gelen uçuşlar ise iptal edildi.

Sis birçok bölgede görüş mesafesini 30 metreye düşürdü. Pencap'ın Farukabad ilçesinde ise görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerek trafikte aksamalara neden oldu. Pakistan'ın Daska şehrinde de görüş mesafesinin düşük olması vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamasına sebep oldu.

- Pakistan'da Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri

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