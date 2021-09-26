Pakistan'da yıl başından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde dang humması görüldü - Haberler
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Pakistan'da yıl başından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde dang humması görüldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da yıl başından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde dang humması görüldü

Pakistan'da yıl başından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde dang humması vakası görülürken, Karaçi'de 5 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'da yıl başından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde dang humması vakası görülürken, Karaçi'de 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberler e göre, son haftalarda ülkenin çeşitli eyaletlerinde görülen dang humması vakaları endişeye yol açtı.

Son bir ayda Hayber Pahtunhva eyaletinde 848 dang humması vakası görüldü, bunlardan 37'si hastaneye kaldırıldı.

Pencap'ta ocaktan bu yana görülen 1082 dang humması vakasının 905'i Lahor şehrinde kaydedildi.

Sindh eyaletinde bu ay görülen dang humması vakaları 330'u aşarken, başkent İslamabad'da da şimdiye kadar 177 vaka kayıtlara geçti.

Dang humması sebebiyle Karaçi'de 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yıl başından bu yana ülke genelinde 2 bin 400'ün üzerinde dang humması vakası görüldü.

Yetkililer alarma geçti

Sağlık yetkilileri, artan dang humması vakaları sonrası alarma geçti.

Hayber Pahtunhva'da vakaların yoğun görüldüğü köylerin çevresinde erken teşhis için yetkililerce 2 kamp kuruldu.

Vakaların görüldüğü yerlerde de dang humması taşıyan sivrisinek larvalarının tespiti için çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan yetkililer, vatandaşlara gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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