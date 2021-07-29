Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu Pakistan'ın Karaçi kentinde korona virüs (Covid-19) aşısı olmak isteyen vatandaşlar, Karaçi Fuar Merkezi'nde kurulan Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik aşı kuyruğu oluşturdu.

- Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde korona virüs (Covid-19) aşısı olmak isteyen vatandaşlar, Karaçi Fuar Merkezi'nde kurulan Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik aşı kuyruğu oluşturdu.

Korona virüs (Covid-19) salgınında 4. dalga ile mücadele eden Pakistan'ın Karaçi kentinde vaka sayılarında yaşanan artış üzerine vatandaşlar, Covid-19 aşı merkezlerine hücum etti. Karaçi kentinde Covid-19'a karşı aşı olmak isteyen vatandaşlar, Karaçi Fuar Merkezi'nde kurulan Covid-19 aşı merkezine hücum ederek yüzlerce metrelik aşı kuyruğu oluşturdu. Vatandaşlar, Covid-19 aşı merkezinin önündeki kuyrukta son 5 saattir aşı sırası beklediklerini belirterek, binlerce kişinin Covid-19 aşı merkezine hücum ettiğini ve bunun uzun kuyruklar oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

Covid-19 orman yangını gibi yayılıyor

Karaçi'de Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle kentte hastanelerde yer kalmazken, oksijene olan talep giderek artıyor. Pakistan Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Qaiser Sajjad, Karaçi'de 15 günlük bir karantina uygulanmasını önererek, Covid-19 PCR testi yaptırmamış vatandaşlarında dahil edilmesi halinde kentteki pozitiflik oranının yaklaşık yüzde 40'a ulaşabileceğini kaydetti.

Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 198 yeni vaka tespit edildi

Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte yapılan 59 bin 707 Covid-19 testinde, 4 bin 497 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 20 bin 324'e yükseldiği kaydedildi. NCOC, testlerdeki ulusal pozitiflik oranının yüzde 7,5 'e ulaştığını bildirdi. NCOC, son 24 saatte 76 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 209'a yükseldiğini belirtti. NCOC, son 24 saatte bin 612 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 59 bin 761 olduğunu belirtti.

Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu
Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu
Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu
Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar

Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü
Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Bilgiç Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 20:11:30. #1.15#

title