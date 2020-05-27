Pakistan'da uçak kazasında hayatını kaybedenler anıldı Pakistan'ın Karaçi kentinde Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 97 kişi için anma töreni düzenlendi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 97 kişi için anma töreni düzenlendi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 97 kişi için anma töreni düzenlendi. Majlis Wahdat Muslimeen (MWM) Partisi tarafından Karaçi kentinde düzenlenen törene katılan halk, hayatını kaybedenler için mum yaktı.

Pakistan'da geçtiğimiz 22 Mayıs'ta Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağının Karaçi'de yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 97 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise kazadan sağ kurtulmuştu. Pakistanlı uzmanlar, uçak kazasının pilot hatası olup olmadığına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Öte yandan 25 Mayıs'ta yayınlanan raporda, uçağın pilotunun faciadan önce kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadığı ortaya çıkmıştı. Raporda yer alan bilgilere göre, pilot hava trafik kontrolörünün inişten önce irtifa ve hız konusunda yaptığı 3 uyarıyı yok saydı. Pilotun kuleden yapılan irtifayı düşürme uyarısını dikkate almayarak hazır olduğunu söyleyip inişe geçtiği kaydedildi. Kazanın ardından Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin daha önce yayınladığı raporda ise pilotun 3 kez iniş yapmayı denediği ancak başarılı olamadığı belirtilmişti.

Söz konusu kaza, 2012'den bu yana Pakistan'da yaşanan en kötü uçak kazası olarak kayıtlara geçti. Ülkede Bhoja Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı İslamabad'da düşmüş, 127 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA