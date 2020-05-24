Pakistan'da uçak kazasına ait ilk incelemelerde kritik detaylar
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Pakistan'da uçak kazasına ait ilk incelemelerde kritik detaylar

Pakistan'ın Karaçi kentinde iniş yapmadan önce yerleşim bölgesine düşen yolcu uçağına ait incelemelere dair ilk bilgiler paylaşıldı.

Pakistan'da uçak kazasına ait ilk incelemelerde kritik detaylar
24.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:20

Pakistan'ın Karaçi kentinde iniş yapmadan önce yerleşim bölgesine düşen yolcu uçağına ait incelemelere dair ilk bilgiler paylaşıldı. Uçağın 3 kez piste iniş yapmayı denediği, motorların piste temas ederek hasar gördüğü belirlendi.

Pakistan'ın Lahor kentinden Karaçi kentine sefer yapan Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Airbus A320 tipi PK-8303 uçuş kodlu yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havaalanı'na yakın bir noktada yerleşim bölgesine düştü. 97 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin mucizevi olarak kurtulduğu kazaya dair incelemelerin ilk sonuçları paylaşıldı. Raporun detaylı sonucunun ise 3 ay sonra yayınlanacağı bildirildi.

'PİLOT 3 KEZ İNİŞ YAPMAYI DENEDİ'

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin yayınladığı raporda, pilotun piste 3 kez iniş yapmayı denediği ancak başarılı olamadığı aktarıldı. Pistte yapılan incelemede, iniş denemeleri sırasında uçağın motorlarının piste temas ettiği ve pistte buna bağlı izlerin olduğu bildirildi. Sivil Havacılık Otoritesi'ndeki yetkililerin şaşırdığı durum ise pilotun 'uçuş takımlarında bir arıza olup olmadığına' dair kuleyi bilgilendirmemesi oldu.

'TEKNİK ARIZA MI? PİLOT HATASI MI?'

Söz konusu iniş denemelerinin ardından tekrar havalanan uçağı pilotuyla iletişime geçen kulenin, pilotu en az 1000 metre yükselmesi gerektiği konusunda bilgilendirdiği ifade edildi. Ancak yayınlanan rapora göre uçak, yaklaşık 548 metre yüksekliğe çıkabildi. Bunun sebebinin ise iniş denemelerinde motorların piste temas etmesi ve hasar görmesi olduğu kaydedildi. Kazaya ilişkin raporda, pilotun 'kendi kararını' aldığı bilgisi paylaşıldı.

'PİSTTE İNCELEMELER DEVAM EDİYOR'

Sivil Havacılık Otoritesi yaptığı açıklamada, pistte oluşan çiziklerin inceleneceği ifade edildi. Yetkililer, incelemelerde motorun yakıt tankı ve yakıt pompasının hasar alıp almadığının belirlenmesinin hedeflendiğini duyurdu. Motorlarda oluşan arıza sonucu piste yetişemeyen uçağın çok hızlı bir şekilde irtifa kaybettiği belirtildi.

ZİNCİRLEME TEKNİK HATALAR

Uçağın iniş yapamamasının ana nedeninin iniş takımlarındaki bir arıza olduğu belirtiliyor. Yetkililer, pilotun kuleyi bu konuda bilgilendirmemesine rağmen, 3 kez iniş yapma denemesinin bu arıza ile bağlantılı olabileceğinin altını çizdi. Motorların arızalanması durumunda, yedek sistemlerin devreye girdiği, ancak PK-8303 uçuş kodlu uçakta motor arızası sonucunda yedek sistemlerin devreye girmediği aktarıldı. Bu durumun oldukça nadir yaşandığı vurgulandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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