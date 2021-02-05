Pakistan'da tutuklu 17 İranlı balıkçı serbest bırakıldı
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Pakistan'da tutuklu 17 İranlı balıkçı serbest bırakıldı

05.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:20
Pakistan'da tutuklu 17 İranlı balıkçı serbest bırakıldı

İran, Pakistan kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 4 ay önce tutuklanan 17 balıkçının tahliye edilerek ülkeye döndüğünü duyurdu.

İran, Pakistan kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 4 ay önce tutuklanan 17 balıkçının tahliye edilerek ülkeye döndüğünü duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Pakistan'da tutuklu bulunan 17 İranlı balıkçı serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan İranlı balıkçıların ülkeye döndüğü belirtildi.

Yaklaşık dört ay önce yanlışlıkla Pakistan'ın kara sularına giren İranlı balıkçılar, Pakistan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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