Pakistan'da Türkiye'nin yerli uygulaması BiP'e ilgi arttı

Turkcell mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP, WhatsApp'ta mahremiyetin korunmasına ilişkin endişelerin ardından Pakistan'da en çok tercih edilen uygulama oldu.

Turkcell mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP, WhatsApp'ta mahremiyetin korunmasına ilişkin endişelerin ardından Pakistan'da en çok tercih edilen uygulama oldu.

Dünyanın önde gelen uygulama mağazası optimizasyonu ve mobil uygulama yazılım platformlarından biri olan MobileAction'a göre BiP, Pakistan'da Google Play Store'da tüm kategorilerde en çok indirilen uygulama oldu.

MobileAction platformunun paylaştığı verilere göre BiP'i, Telegram, Pi Network ve WhatsApp takip ediyor.

Öte yandan Bangladeş ve Endonezya gibi ülkelerde yoğun ilgiyle karşılaşan BiP, Hindistan'da da en çok indirilen anlık mesajlaşma uygulamaları kategorisinde 6'ncı sırada bulunuyor.

65 milyondan fazla indirildi

Pakistan Ulusal Gençlik Meclisi lideri Atşan Ali Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistanlıların Türkiye ile ilişkisi bulunduğunu, Türkiye'yi sevdiğini ve BiP'i kendi ülkelerinin mobil uygulamasıymış gibi düşündüklerini söyledi.

Turkcell Kurumsal İletişim Süreci Müdürü Burak Mergen, BiP'in 2013'te kurulduğunu ve şimdiye dek dünya genelinde 65 milyonun üzerinde indirildiğini ifade ederek uygulamanın son 10 günde yurt dışı ve yeni kullanıcıların geldiği en önemli pazarlardan olan Pakistan'da 8 milyonun üzerinde indirildiğini anımsattı.

Mergen, WhatsApp tartışmalarının ardından 10 milyon yeni kullanıcının uygulamayı indirdiğini belirtti.

WhatsApp'ın çok sayıda ülkedeki kullanıcılarından tepki çeken kişisel verilerin korunmasına dair yeni politikasının ardından milyonlarca kişi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelimini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı