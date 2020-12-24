Pakistan'da Türk şirketleri anlaşmazlıklara ilişkin taleplerini yineledi

Pakistan'ın Lahor şehrinde gece şantiyelerine polis baskını düzenlenen "Albayrak ve Özpak Grubu", anlaşmazlık yaşadığı Lahor Atık Yönetimi şirketine (LWMC) "resmi özürle gasbedilen araçlarının iadesine" ilişkin taleplerini tekrar etti.

Pakistan'ın Lahor şehrinde gece şantiyelerine polis baskını düzenlenen "Albayrak ve Özpak Grubu", anlaşmazlık yaşadığı Lahor Atık Yönetimi şirketine (LWMC) "resmi özürle gasbedilen araçlarının iadesine" ilişkin taleplerini tekrar etti.

AA muhabirinin Türk şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, LWMC ile Türk şirketleri arasındaki anlaşmazlığı görüşmek üzere Lahor'da toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Pencap Eyaleti Başbakan Müsteşarı Cavid Refik Malik, Pencap Adalet ve Parlamento İlişkileri Bakanı Muhammed Başarat Raja, Pencap Sanayi ve Ticaret Bakanı Mian Muhammed Aslam İkbal, LWMC Üst Yöneticisi (CEO) İmran Ali Sultan, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay, Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe, Albayrak Proje Koordinatörü Çağrı Özel ve bu şirketlerin yetkilileri katıldı.

Raja, burada yaptığı açıklamada, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, sözleşmenin bitiş süreci ile ilgili yeterince bilgilendirilmediklerini kaydetti.

Sorunu çözmek için sözleşmeye bağlı kalacaklarını vurgulayan Muhammed Başarat Raja, olanlar için üzgün olduğunu ve Türk şirketlerin haklarını ödeyeceklerini söyledi.

Pencap Eyaleti Başbakan Müsteşarı Malik, hukuk ve sözleşme yönünden gerekli her adımın atılacağının altını çizerek, temennilerinin tahkime gitmeden anlaşmazlığı çözmek olduğunu ifade etti.

LWMC Üst Yöneticisi (CEO) Sultan da sözleşmeye göre araçların kendilerine teslim edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kendilerinin Türk şirketlerine sözleşmenin ilgili maddesine göre araçların teslim edilmesine ilişkin yazı yolladıklarını, fakat Türk şirketlerin bunu kabul etmediklerini belirtti.

Kocameşe, Pencaplı bakanlar ile LWMC arasında iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğine dikkati çekerek, "Sizlere doğru bilgilerin ulaştığını sanmıyorum. Kasım ve aralık ayı günlük tonaj raporunda göreceğiniz üzere 20 Aralık 2020 tarihine kadar bölgemizde hizmetimiz devam etmiş ve hiçbir aksama yaşanmamıştır. Bunu sizlere 20 Aralık tarihinde bölgede çekmiş olduğumuz fotoğraflar ile de kanıtlayabilirim. Bu hizmetimiz devam ederken nasıl olur da işimizi yapmadığımız söylenebilir." dedi.

Nizamettin Kocameşe, İmran Ali Sultan'ın açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Göndermiş olduğunuz yazıya istinaden cevabımızı verdik. Cevap yazımızda araçların sözleşmeye göre şirketimize ait olduğu, devir zorunluluğumuz bulunmadığını ilgili sözleşme maddesi ile bildirdik, fakat sözleşme süresi bitmeden 21 Aralık 2020 gece 02.00'de garajlarımıza baskın düzenlendi."

Toplantıda Türk şirket yetkilileri, LWMC'den resmi özür, gasbedilen şantiyelerinin ve araçlarının iadesi, baskın gecesine ait kamera kayıtlarının kendilerine teslimi, geçen sene martta tahkim kurulunun verdiği kararlarının ve bu yıl haziranda karşılıklı imzalanan mutabakatnamedeki taahhütlerin yerine getirilmesini talep etti.

Anlaşmazlığın çözümüyle ilgili gelecek günlerde farklı düzeylerde toplantıların yapılması bekleniyor.

Dün, Türk şirket yetkilileri ile LWMC temsilcileri arasında toplantı gerçekleştirilmişti.

Pakistan polisi 21 Aralık'ta baskın düzenlemişti

Albayrak ve Özpak Grubu çalışanları, 22 Aralık'ta LWMC'nin Lahor'daki ofisinin önünde olayı protesto etmişti.

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, 21 Aralık'ta 02.30 sularında çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti.

Polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartmıştı. Baskın sırasında polisin sert tavrı sebebiyle arbede yaşanmıştı.

Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmemişti.

Sultan ise söz konusu eylemin "yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu" savunmuştu.

İmran Ali ???????Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı