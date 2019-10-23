Pakistan'da Türk savunma sanayi rüzgarı

23.10.2019 15:20

Pakistan'da düzenlenen, Türkiye'den 30'u aşkın savunma sanayi firmasının katılacağı "Defence Port Turkey", 24-26 Ekim'de kapılarını açacak.

Fuar komitesinden edinilen bilgiye göre, 24-26 Ekim'de beşincisi düzenlenecek fuara, Pakistan Savunma Sanayi Üretim Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

Fuarın açılışı, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sencrani tarafından gerçekleştirilecek.

Fuar dolayısıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan 54 kilometrelik yol, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı.

Fuar merkezinin girişine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın posterleri asıldı.

Türk savunma sanayisi, en büyük ihracat kalemlerinden biri olarak 4 adet MİLGEM sınıfı savaş gemisi ve 30 adet Atak helikopterini Pakistan'a satmıştı.

Sektörün bugüne kadar Pakistan'a yaptığı ihracatın tutarı 5 milyar doları geçti. Bu rakamın 3 milyar dolarını MİLGEM ve ATAK helikopterlerinin satışı oluşturdu.

Kaynak: AA