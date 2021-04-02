Pakistan'da türbenin Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılmasını istemeyenler polisle çatıştı
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Pakistan'da türbenin Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılmasını istemeyenler polisle çatıştı

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da türbenin Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılmasını istemeyenler polisle çatıştı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Sufi alim Lal Şahbaz Kalandar Türbesi'nin ziyaretlere kapatılmasını istemeyenlerle polis arasında çatışma çıktı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Sufi alim Lal Şahbaz Kalandar Türbesi'nin ziyaretlere kapatılmasını istemeyenlerle polis arasında çatışma çıktı.

Yüzlerce kişi, Karaçi'nin Sehvan kasabasında bulunan ve salgın sebebiyle ziyaretlere kapatılan türbeye girmek istedi.

Emniyet yetkilileri ise türbeye girmeye çalışan kişilere engel oldu.

Türbenin ana giriş kapısını kırarak içeri giren yüzlerce kişi polise taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan olaylarda çok sayıda polis yaralandı.

Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye paramiliter güvenlik gücü gönderildi.

Söz konusu türbe, ülkede artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla ziyaretlere kapatılmıştı.

Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 675 bini üzerine çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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