Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Pakistan'ın Pencap eyaletinde damperli kamyon ve trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde damperli kamyon ve trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin Sargodha kentinde bir hemzemin geçitte bir trenle damperli kamyon çarpıştı. Kaza anında trenin raydan çıkması sonucu yardımcı makinistin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kamyon şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tren seferlerinin askıya alındığı belirtildi
Yolcu treninin Sargodha'dan Lahor'a gittiği kaydedildi. - LAHOR