Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde damperli kamyon ve trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

09.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:20
Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

'ın Pencap eyaletinde damperli kamyon ve trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.


Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin Sargodha kentinde bir hemzemin geçitte bir trenle damperli kamyon çarpıştı. Kaza anında trenin raydan çıkması sonucu yardımcı makinistin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.


Kamyon şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tren seferlerinin askıya alındığı belirtildi


Yolcu treninin Sargodha'dan 'a gittiği kaydedildi. - LAHOR

Kaynak: İHA
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