Pakistan'da tren raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı
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Pakistan'da tren raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı

07.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:04
Pakistan'da tren raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, Lahor'a giden 18 vagonlu trenin 8 vagonunun Rohri ve Sangi istasyonları arasında raydan çıktığını ve demir yolu trafiğinin iki yönlü, geçici olarak durduğunu açıkladı.

Tren kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Demiryolu Bakanı Azam Sawati, kazada ölen kişinin yakınlarına ve tüm yaralılara tazminat ödeneceğini söyledi.

Pakistan'da demir yolu altyapısının yetersiz olması nedeniyle sık sık tren kazaları meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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