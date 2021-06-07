Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı

Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre en az 45 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre en az 45 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklendi ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 45 kişi yaşamını yitirdi, 25'i ağır 100 kişi yaralandı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğunu belirtti.

Bu arada, kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı.

Yaklaşık 20 ila 25 yolcunun trende sıkıştığı tahmin ediliyor. Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 38 ölü, 64 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 38 ölü, 64 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Veysel Eroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:37:17. #1.15#

title