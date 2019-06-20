Pakistan'da tren kazası: 3 ölü

Pakistan'ın Hyderabad şehrinde yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Güneydeki Karaçi kentinden Lahor kentine giden yolcu treni, Hyderabad'da kömür taşıyan yük treniyle çarpıştı.

Federal Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre biri makinist, biri yardımcı makinist ve biri de güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Trenlerin çarpıştığı bölge yakınlarındaki Latifabad istasyonu gar yöneticisi Muhammed Rizvan da Karaçi'den Lahor'a giden Jinnah Ekspresi yolcu treninin aksi yönde hareket eden kömür taşıyan yük treniyle çarpıştığını söyledi.

Yük treninin 3 vagonunun raydan çıktığını, yolcu treninde ise raydan çıkan vagon bulunmadığını ifade eden Rizvan, "Yolcu treni makinisti muhtemelen gerekli sinyali alamadığı için yük trenine çarptı." diye konuştu.

Kazanın ardından yaralıların kaldırıldığı Liyakat Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, iki kişinin ağır yaralı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA