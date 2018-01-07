Pakistan'da Transseksüel Bireylerin Korunması İçin Uygulama Geliştirildi

Pakistan'da transseksüel bireylerin şiddet görmelerini engellemek için bir internet uygulaması geliştirildi.



Pakistan'ın kuzeyinde yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde transseksüel haklarının korunması için çalışmalar gerçekleştiren Blue Veins şirketi, ülke genelinde şiddete maruz kalan transseksüel bireylerin korunabilmeleri için bir internet uygulaması geliştirdi. Kanada Büyükelçiliği Yerel Girişimler için Kanada Fonu (CFLI) tarafından desteklenen uygulamanın Cuma günü tanıtımı yapıldı.



Geliştirilen uygulamayla şirket yetkilileri, şiddet gören bireylerin acil durumlarda güvenebilecekleri başka kişilerin numaralarını bir ağa toplayarak bölgedeki transseksüel bireylere yardım edilebileceğini düşünüyor. Blue Veins Program Koordinatörü Qamar Naseem, "Bu uygulama transseksüel bireylerin şiddet vakalarını acil olarak bildirebilmeleri açısından Pakistan'da bir ilk. Acil durumlarda kullanılması için kendisinin tek örneği ve çok basit bir kullanımı var, internet üzerinden kolayca ulaşılabilir" dedi.



Naseem konuşmasında uygulama üzerinde kullanıcıların acil durumlarda uyarılmak üzere bir acil durum numara listesi oluşturabileceklerini söyledi. Uygulamanın hem çevrimiçi hem de çevrim dışı olarak kullanılabileceğini belirten Naseem, çevrimiçi seçeneğinde kullanıcıların acil durum listesindeki kişilere kısa mesaj ve konum dışında ses kaydı, fotoğraf ve video da gönderebileceklerini söyledi.



Geçen sene boyunca Hayber Pahtunhva eyaletinde transseksüel bireylere karşı 200'den fazla şiddet vakası gerçekleştirilmiş ve bölgede en az beş kişi öldürülmüştü. - İstanbul