Pakistan'da transseksüel bireylere özel sağlık kartı uygulaması

31.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:20

Pakistan, transseksüel bireylerin sağlık alanında yaşadığı ayrımcılığı azaltmak amacıyla özel sağlık kartı uygulamasına başladı.



Doktorların, transseksüel bireyleri tedavi ederken kadın ya da erkek koğuşuna yatırmada kararsız kalması üzerine, bakım eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden transseksüel bireyler, söz konusu kararın alınmasında etkili oldu. Euronews.com'da Görüntüle