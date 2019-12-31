Pakistan'da transseksüel bireylere özel sağlık kartı uygulaması
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Pakistan'da transseksüel bireylere özel sağlık kartı uygulaması

Pakistan, transseksüel bireylerin sağlık alanında yaşadığı ayrımcılığı azaltmak amacıyla özel sağlık kartı uygulamasına başladı.

31.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:20
Pakistan'da transseksüel bireylere özel sağlık kartı uygulaması

, transseksüel bireylerin sağlık alanında yaşadığı ayrımcılığı azaltmak amacıyla özel sağlık kartı uygulamasına başladı.


Doktorların, transseksüel bireyleri tedavi ederken kadın ya da erkek koğuşuna yatırmada kararsız kalması üzerine, bakım eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden transseksüel bireyler, söz konusu kararın alınmasında etkili oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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