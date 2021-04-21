Pakistan'da trafik kazasında 12 kişi öldü
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Pakistan'da trafik kazasında 12 kişi öldü

Pakistan'da trafik kazasında 12 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Sindh eyaletinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Hairpur şehrine 10 kilometre uzaklıkta karayolunda kamyonetle minibüsün çarpıştığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Gördü tanıkları, kazanın, seyir halindeki kamyonetin bir tekerinin yerinden çıkması sonucu yaşandığını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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