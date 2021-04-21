Pakistan'da trafik kazasında 12 kişi öldü
Pakistan'ın Sindh eyaletinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Sindh eyaletinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yetkililer, eyaletin Hairpur şehrine 10 kilometre uzaklıkta karayolunda kamyonetle minibüsün çarpıştığını belirtti.
Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Gördü tanıkları, kazanın, seyir halindeki kamyonetin bir tekerinin yerinden çıkması sonucu yaşandığını belirtiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı