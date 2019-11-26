Pakistan'da trafik kazası: 8 ölü

26.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:01

Pakistan'da yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Pakistan'ın Dera Ismail Khan şehrinde yolcu otobüsü ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 8 yolcu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, Peşaver kentinden Karaçi'ye seyir halinde olan yolcu otobüsünün Ramak yakınlarında kamyonla çarpıştığını ve 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemezken, yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi.



Öte yandan Başbakan Imran Khan, trafik kazasında yaşanan can kaybından ötürü üzüntü duyduğunu belirtti. - PEŞAVER

Kaynak: İHA