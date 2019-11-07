Pakistan'da trafik kazası: 13 ölü

Pakistan'da trafik kazası: 13 ölü

Pakistan'ın Matiari bölgesinde yolcu otobüsüyle ile çekçeğin çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

07.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:59
Pakistan'da trafik kazası: 13 ölü

Pakistan'ın Matiari bölgesinde yolcu otobüsüyle ile çekçeğin çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.


Karaçi'den Mianvali'ye giden yolcu otobüsü, Matiari'nin Saydabad bölgesi yakınlarında motosikletli çekçekle çarpıştı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan otobüs şoförü ise gişeler yakınlarında yakalandı.


Yerel Yönetimden Sorumlu Bakan Saeed Ghani kana nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi. - KARAÇİ

Kaynak: İHA
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