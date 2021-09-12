Pakistan'da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Pakistan'da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Pakistan'da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Torghar bölgesinde sağanak yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 5 evin yıkıldığı ve 16 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ve 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Pakistan'ın Pencap eyaletinde dün şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalar sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı

Pakistan'da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı

Pakistan'da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı

Pakistan'da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri
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