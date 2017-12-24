Pakistan'da "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık" Konferansı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık" konulu konferansın kapanışında, mutabakata varılan konularda ortak bildiri imzalandı.



Pakistan'ın ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Afganistan, İran ve Çin meclis temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık" konulu konferansa Türkiye'yi TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet temsil etti.



Konferans, gün boyu tartışılan birçok konunun, katılan ülkelerin temsilcilerinin ortak imzasının bulunduğu bildiriyle sona erdi.



Bildiride üzerinde mutabakat sağlanan 29 madde yer aldı.



Bildiride, "15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenleri ve diğer suçluları adalet önüne getirme noktasında Türkiye'nin yanında olduğumuzu vurgularız" ifadesi kullanıldı.



Bölgesel barış ve küresel barışın sürdürülmesi için Keşmir sorununun, Pakistan ve Hindistan arasında BM kararlarına göre barışçıl çözümünden yana olunduğu belirtilen bildiride, kutsal şehir Kudüs'ün demografik kompozisyonunu, hukuki statüsünü, karakterini değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir karar ve eylemin kınandığı vurgulandı.



Bildiride, Kudüs ile ilgili verilen kararın BM'ye göre geçerliliğinin olmadığına işaret edilerek "Ortadoğu uzlaşmasının uluslararası hukuka göre çözülmesine bağlılığımızı yineleriz." ifadesi yer aldı.



Irak ve Suriye'de, terör örgütü DEAŞ konusunda elde edilen başarının olumlu karşılandığı belirtilen bildiride, terör tehdidinin bertaraf edilmesi için çalışmaların devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı.



Bildiride, Astana sürecinin de memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken Suriyelilerin sahip olduğu açık, özgür ve eşitlikçi bir müzakere süreci ile Suriye sorununa politik çözüm bulunmasını sağlayacak, şiddeti azaltacak, insani durumu iyileştirecek gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.



ABD'nin tek taraflı aldığı kararlara da atıfta bulunulan bildiride, herhangi bir devletin, bir başka devlete karşı aldığı tek taraflı kararların reddedildiği, ABD'nin yaptığının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.



"Bu, yeni bir çağın başlangıcı"



Pakistan Milli Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık, yaptığı teşekkür konuşmasında, terörden kaynaklanan zorlukları ve bölgeler arası bağlantısallık konusunda yapılan tartışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Çok faydalı bir konferans gerçekleştirildiğini dile getiren Sadık, şunları söyledi:



"Bu konferans yıllık bir etkinlik haline gelecek. Oldukça yoğun ve faydalı bir gün olduğunu düşünüyorum. Biz birlik içerisinde bulunuyor, meseleleri çözmek istiyoruz. Parlamenter diplomasiye inanıyoruz. Bu toplantı terör meselesinin yanında diğer alanlarda da bizim için faydalı olacaktır. Önümüzdeki yıllarda ekonomiye, sağlığa, eğitime odaklanacağız. Bugün bir temel atmış bulunuyoruz. Yeni bir çağın başlangıcı bu. Arkadaşlık, dostluk çağının başlangıcı bu. Umarım bu yıllar boyunca hatırlanacaktır. Bir rüyayı gerçekleştirmeme vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum."