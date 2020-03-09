Pakistan'da terörle mücadele operasyonunda bir albay hayatını kaybetti Pakistan'ın kuzeybatısında Pakistan Talibanı'na yönelik operasyonda bir albay yaşamını yitirdi, 2 militan öldürüldü.

Pakistan'ın kuzeybatısında Pakistan Talibanı'na yönelik operasyonda bir albay yaşamını yitirdi, 2 militan öldürüldü.

Pakistan Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Tank bölgesinde terörle mücadele operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, teröristlerin, bölgeyi güvenlik çemberine alan askerlere ateş açtığı belirtildi.

Bir albayın hayatını kaybettiği operasyonda 2 militanın öldürüldüğü ifadesine yer verilen açıklamada, teröristlerin sığınaklarda gizlediği çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Pakistan Talibanı'na yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700 asker hayatını kaybetti.

Kaynak: AA