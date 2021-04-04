Pakistan'da Terörle Mücadele Mahkemesi hakimine silahlı saldırı
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Pakistan'da Terörle Mücadele Mahkemesi hakimine silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pakistan'da Terörle Mücadele Mahkemesi hakimine silahlı saldırı

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhawa eyaletinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Terörle Mücadele Mahkemesi (ATC) Hakimi Aftab Khan Afridi ve ailesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhawa eyaletinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Terörle Mücadele Mahkemesi (ATC) Hakimi Aftab Khan Afridi ve ailesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhawa eyaletindeki Swabi bölgesinde bulunan Anbar Kavşağı yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından Terörle Mücadele Mahkemesi (ATC) Hakimi Aftab Khan Afridi'ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Afridi, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Yaralı polisler hastaneye sevk edilirken, güvenlik güçleri, saldırganları yakalamak için bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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