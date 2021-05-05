Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker öldü
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Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker öldü

Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin elde ettiği bir istihbarat sonrası Dosalli kasabasında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Ülkede son 24 saatte meydana gelen çatışma ve bombalı saldırılarda toplam 9 asker hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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