Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker öldü

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin elde ettiği bir istihbarat sonrası Dosalli kasabasında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Ülkede son 24 saatte meydana gelen çatışma ve bombalı saldırılarda toplam 9 asker hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı