Pakistan'da teröristlerle çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi, 3 asker öldü
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Pakistan'da teröristlerle çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi, 3 asker öldü

14.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:47
Pakistan'da teröristlerle çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi, 3 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi, 3 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi, 3 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada aralarında biri el yapımı patlayıcı uzmanı iki teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Ordu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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