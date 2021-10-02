Pakistan'da teröristlerle çatışmada 5 güvenlik gücü öldü - Haberler
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Pakistan'da teröristlerle çatışmada 5 güvenlik gücü öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da teröristlerle çatışmada 5 güvenlik gücü öldü

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4'ü asker, biri polis 5 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4'ü asker, biri polis 5 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Spinvam kasabasında teröristlerin güvenlik aracını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 4'ü asker, biri polis 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu saldırı, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) bünyesindeki Hafız Gül Bahadır grubunun, dün Pakistan ordusuyla anlaşmaya varıldığını ve bu kapsamda Güney Veziristan bölgesinde 20 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmasının ardından geldi.

Ateşkesin 20 Ekim'e kadar süreceği açıklanmıştı.

TTP bünyesindeki Hakimullah Mehsud grubu ise bu ateşkese karşı çıkarak, Pakistan ordusuna yönelik saldırılarını sürdüreceğini duyurmuştu.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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