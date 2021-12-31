Pakistan'da teröristlerle çatışmada 4 asker öldü - Haberler
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Pakistan'da teröristlerle çatışmada 4 asker öldü

Pakistan'da teröristlerle çatışmada 4 asker öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 4 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 4 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan bölgesinin Mir Ali kasabasında güvenlik güçleri, teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, bir terörist yakalandı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde ise güvenlik güçleri 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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