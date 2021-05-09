Pakistan'da teröristlerle çatışmada 3 asker öldü
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Ketta şehrinde devriyedeki güvenlik güçlerine teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca Pakistan-İran sınırındaki Turbat bölgesinde teröristlerin saldırısında 4 askerin yaralandığı kaydedildi.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı