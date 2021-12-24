Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, teröristlerin, Keç bölgesinde güvenlik noktasına saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada iki askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.???????
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi açıklamada yer almadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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