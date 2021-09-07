Pakistan'da teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 2 asker öldü
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Pakistan'da teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 2 asker öldü

Pakistan'da teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 2 asker öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Kuzey Veziristan???????'ın Dosalli kasabasında yürüttüğü operasyon sırasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, saldırıyı hangi örgütün düzenlediğine dair bir bilgiye yer verilmedi.

Terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP), bölgede sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve Pakistan'da saldırılar gerçekleştirdiğini belirtiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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