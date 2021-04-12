Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi destekçileri sokağa indi, çıkan olaylarda 1 kişi öldü

Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) üyeleri ve destekçileri, aralarında Karaçi ve Lahor kentlerinin de bulunduğu ülkenin birçok kentinde protestolar düzenleyerek yolları ulaşıma kapattı.

Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) üyeleri ve destekçileri, aralarında Karaçi ve Lahor kentlerinin de bulunduğu ülkenin birçok kentinde protestolar düzenleyerek yolları ulaşıma kapattı. Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) üyeleri ve destekçileri, Lahor kentinde TLP Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar düzenledi. Aralarında Karaçi ve Lahor kentlerinin de yer aldığı birçok kentte düzenlenen protestolarda TLP üye ve destekçileri yolları ulaşıma kapatırken, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Pakistan hükümetinin Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesini içeren anlaşmayı uygulayamamasını protesto eden TLP destekçileri, Fransa ile diplomatik bağların koparılmasını isteyerek, Fransız ürünlerini boykot etti. Göstericilere müdahale eden Pakistan polisi ise, protestocuların attığı taşların hedefi oldu. Çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

TLP tarafından yapılan açıklamada, hükümetin anlaşmayı uygulayamayacağını ifade ettiği ve hükümetin TLP liderliğinden protestoları durdurmasını talep ettiği kaydedildi. TLP, "Ancak TLP, geri adım atmayı reddetti ve hükümeti harekete geçmeye veya protestoları riske atmaması konusunda uyardı" dedi. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı