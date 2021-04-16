Pakistan'da sosyal medya uygulamaları 4 saatliğine askıya alındı
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Pakistan'da sosyal medya uygulamaları 4 saatliğine askıya alındı

Pakistan'da sosyal medya uygulamaları 4 saatliğine askıya alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'da Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp ve Telegram'a erişimin, 4 saatliğine durdurulduğu bildirildi.

Pakistan'da Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp ve Telegram'a erişimin, 4 saatliğine durdurulduğu bildirildi.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan Telekomünikasyon Ajansının (PTA) isteği doğrultusunda sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp ve Telegram'ın, 11.00-15.00 saatlerinde askıya alındığı belirtildi.

PTA'nın, konuyla ilgili acil harekete geçilmesini talep ettiği ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın gerekçesine yönelik bilgi verilmedi.

PTA'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kamu düzeninin ve güvenliğin muhafaza edilmesi için sosyal medya uygulamalarına erişimin, geçici olarak engellendiğini belirtti.

Karar, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisinin ülke genelinde düzenlediği protestoların arasında alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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